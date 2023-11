Bang that head that doesn't bang, aber das weiß man ja.

Es ist einfach so: Wenn eine Thrashscheibe um die Ecke kommt, bin ich oft weniger kritisch als bei anderen Genres. Warum? Keine Ahnung, das ist einfach meine Wellenlänge, eine musikalische Wohlfühloase. Also schlägt auch ACID FORCE in eine breite Kerbe und zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen. Die Slowaken legen wohl mit "World Targets In Megadeaths" bereits ihr drittes Album vor, das aufgrund des Titels natürlich sofort eine gewisse Assoziation erzeugt. Tatsächlich klingt man gelegentlich auch wirklich wie Daves Mannen, aber auch ein wenig nach HEATHEN und ein wenig mehr nach EXODUS. Und in 'Preachers Of Mayhem' auch gerne alles in dieser Reihenfolge. Im Laufe des Albums laufen dem Hörer noch so einige weitere Parallelen durch die Gehirnwindungen.



Liegt also die Bay Area jetzt bei Bratislava? Man könnte es fast meinen. Aber ACID FORCE macht noch mehr, man bindet auch noch VENOM ein, denn genau so klingen Band und Sänger Andrey Pedro in 'Rebirth Of The Sun'. So lauscht und bangt man sich durch eine Scheibe, die mit jedem Lied an irgendeine andere Band erinnert, dabei die eigentliche Sache, die Musik, auch absolut überzeugend rüberbringt, aber durch die Ansammlung von Hommagen erheblich Eigenständigkeit einbüßt. Zwischendurch nimmt man sogar einmal den Fuß vom Gaspedal und verlässt den Thrashpfad in 'Lightning Cops' kurzzeitig, lässt sogar mal in dem Instrumental 'Beyond The Concrete Fields' die Akustische sprechen. Ja, das kennt man aus der Bay Area natürlich auch. Zum Schluss megadethen die Vier nochmal rasch durch den Titelsong und finden nach 36 Minuten den Ausgang.



Was mache ich mit diesem Album? Die Band macht ihre Sache großartig, hat mit Pedro einen mittelmäßigen Shouter an Bord und schafft es kaum, einen eigenen Stil zu entwickeln. Aber "World Targets In Megadeaths" macht nun einmal einfach Spaß, das muss doch unter dem berühmten Strich auch etwas wert sein, oder? In jedem Fall macht ACIS FORCE total Lust, mal wieder die alten Klassiker aufzulegen und zu 'Goblin's Blade' oder 'Loved To Deth' das Haupthaar zu schwenken. Wie häufig wird da in Zukunft ACID FORCE selbst durch die heimischen Hallen klingen? Keine Ahnung, das bleibt abzuwarten.