Zum 15-Jährigen: BABYMETAL veröffentlicht 'Headbanger!' neu
Anfangs nur als Nebengruppe der Idol-Popgruppe Sakura Gakuin gedacht, kann die japanische Pop-Metal-Formation BABYMETAL mittlerweile auf eineinhalb Jahrzehnte zurückblicken. Zu diesem Anlass wurde der 2012 veröffentlichte Song 'HEADBANGEEEEERRRRR!!!!!' (im Original 'ヘドバンギャー！！') neu aufgenommen und ein neuer Videoclip dazu erstellt.
Bislang gibt es den Song nur auf Youtube sowie auf CD, die nur in Popup-Stores in Shibuya verkauft wird - ob die CD auch online zu erwerben sein oder das Stück über Streaming verfügbar sein wird, ist laut ihrer Website noch nicht entschieden.
BABYMETAL - ヘドバンギャー！！(15th Night Ver.)
https://www.youtube.com/watch?v=R09cXutHYCM
- Quelle:
- Babymetal
- Redakteur:
- Michael Vogt
- Tags:
- babymetal headbanger
