HAKEN verkündet überraschend die Trennung von zwei Mitgliedern

Zu den Hintergründen der Entscheidung äußerte sich die Progressive Metal-Band bislang nicht. In einem Beitrag in den sozialen Netzwerken beschränkt sich HAKEN darauf, den beiden Musikern für die gemeinsame Zeit zu danken und zugleich einen kurzen Ausblick auf die kommenden Schritte der Band zu geben. In dem Statement der Progressive-Metaller heißt es:

"Mit schwerem Herzen geben wir bekannt, dass Charlie Griffiths und Conner Green HAKEN verlassen werden. Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, in der wir Musik gemacht und die Welt bereist haben und Dinge erreicht haben, die wir für unmöglich gehalten hätten. Sowohl Charlie als auch Conner sind als Musiker und Menschen unersetzlich und haben so viel dazu beigetragen, diese Band zu dem zu machen, was sie heute ist. Wir können ihnen nicht genug danken, aber wir wünschen ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen. Sie werden immer ein Teil der HAKEN-Familie bleiben. Neue Musik kommt noch dieses Jahr."