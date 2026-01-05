GROZA auf dem "Dark Troll"-Festival
05.01.2026 | 16:55
Die deutsche Black-Metal-Institution GROZA ist für das "Dark Troll"-Festival bestätigt. Zum 15. Jubiläum präsentiert die Crew des Festivals somit einen weiteren Hochkaräter, des Genres.
GROZA - Dysthymian Dreams (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=ndf3fTN0ZL0
Wo:
Burgruine Schweinsburg (Bornstedt)
Wann:
14.05 - 16.05.2026
Tickets gibt es auf der Homepage des "Dark Troll"
