YE BANISHED PRIVATEERS: ... unten angekettet

Am 11. April 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Til The Sea Shall Give Up Her Dead" der schwedischen Band YE BANISHED PRIVATEERS.



Passend zur Ankündigung wurde das Musik-Video 'Chained Below' veröffentlicht.



YE BANISHED PRIVATEERS über 'Chained Below':

"Unser Song 'Chained Below' ist eine Reflexion über die Schrecken des transatlantischen Sklavenhandels im 18. Jahrhundert. Der Text reflektiert das unvorstellbare Leid der versklavten Menschen, deren Leben und Arbeit den Wohlstand von Imperien und Volkswirtschaften begründete. Indem wir diese Stimmen in den Vordergrund rücken, wollen wir die menschlichen Kosten eines Wirtschaftssystems beleuchten, das auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit aufgebaut ist."



"Til The Sea Shall Give Up Her Dead" Trackliste:



01. The Cranker

02. Waves Away

03. A Final Toast For Oliver Cromwell

04. Raise Your Glass

05. A Hardworking Crew

06. As The Tree Falls

07. Whydah Galley

08. Chained Below

09. Ships Lost At Sea

10. Here's To The Royal Navy

11. Mates Together

12. Sailmaker's Song



Chained Below







https://www.youtube.com/watch?v=KlhBB5TU6UQ

