Neuigkeiten von VULVARINE

Das Rock'n'Roll-Quartett VULVARINE unterschreibt bei Napalm Records und kündigt ihr neues Album "Fast Lane" für den 28. März 2025 an. Die erste Single 'Fool' mit offiziellem Musikvideo wurde heute veröffentlicht.



VULVARINE über die neue Single 'Fool':

" 'Fool' handelt von dem Druck, Erwartungen zu erfüllen, und der Suche nach der eigenen Identität. Der Song hinterfragt gesellschaftliche Normen, die Erfolg nur über Karriere und Leistung definieren und Menschen in ein "work till you die"-Denken drängen. In unserem Musikvideo haben wir dieses Thema aufgegriffen und mit einem engagierten Team die Spannung zwischen äußerem Druck und persönlicher Freiheit eingefangen."



"Fast Lane" Trackliste:



01. The Drugs, The Love And The Pain

02. Ancient Soul

03. Heads Held High

04. Demons

05. Alright Tonight

06. Equal, Not The Same

07. Fool

08. Polly The Trucker

09. Dark Red

10. Cheri Cheri Lady, feat. Filippa Nässil

11. She'll Come Around



Fool







https://www.youtube.com/watch?v=2kGVjqrCi_Q



Lve kann man VULVARINE auf der "Dirty & Divine-Tour" EU/UK gemeinsam mit COBRA SPELL als Support von THUNDERMOTHER erleben:



07.02.25 DE - Hamburg / Grosse Freiheit

08.02.25 DE - Köln / Essigfabrik

09.02.25 BE - Sint-Niklaas / De Casino

11.02.25 UK - London / The Garage

12.02.25 UK - Manchester / Rebellion

14.02.25 FR - Paris / Petit Bain

15.02.25 FR - Lyon / Marché Gare

16.02.25 IT - Mailand / Santeria

18.02.25 DE - Saarbrücken / Garage

19.02.25 DE - Stuttgart / Im Wizemann

21.02.25 AT - Dornbirn / Conrad Sohm

22.02.25 DE - Memmingen / Kaminwerk

23.02.25 DE - Nürnberg / Hirsch

21.03.25 DE - Leipzig / Hellraiser

22.03.25 DE - Berlin / Festsaal Kreuzberg

23.03.25 PL - Warschau / Niebo

25.03.25 CZ - Prag / Strom Club

26.03.25 HU - Budapest / Barba Negra Blue Stage

28.03.25 AT - Wien / Szene Wien

29.03.25 DE - München / Backstage

30.03.25 CH - Pratteln / Z7 Konzertfabrik

01.04.25 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

02.04.25 DE - Bochum / Zeche

04.04.25 DE - Obertraubling / Airport-Eventhall

05.04.25 DE - Hannover / Capitol

06.04.25 NL - Utrecht / Tivoli Vredenburg – Pandora



Festivals:

21.06.25 AT - Ried im Innkreis / KiK Open Air Festival

23.07.25 SI - Tolmin / Tolminator Festival



