FEUERSCHWANZ beim ESC Vorentscheid dabei

Einer von 24 Kandidaten beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel ist FEUERSCHWANZ. Die Band wurde im Vorfeld aus weit mehr als 3000 Kandidaten ausgewählt.



Die Band kommentiert:

"Wir können es noch gar nicht glauben! FEUERSCHWANZ ist einer von 24 Acts, die aus über 3000 Bewerbungen für den deutschen ESC Vorentscheid von Stefan Raab ausgewählt wurden! Tatsächlich hatten wir gar nicht damit gerechnet, wirklich genommen zu werden - unser Ben hat sogar seine Haare dagegen verwettet!



Wie dem auch sei, wir sind wahnsinnig motiviert und freuen uns auf die neuen Herausforderungen, vor die uns dieses Abenteuer sicherlich stellen wird!



Und wer weiß, vielleicht werden Stefan und seine Jury sich ja trauen, uns am Ende für Deutschland zum ESC zu schicken?! Wir wären jedenfalls bereit dazu! Die erste Runde findet am 14./15. Februar statt - schaltet unbedingt ein, denn wir können wirklich alle gedrückten Daumen der Metal Welt gebrauchen!"



"Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland" wird zu diesen Zeiten ausgestrahlt:



Freitag, 14. Februar 2025 | 20.15 Uhr | RTL

Samstag, 15. Februar 2025 | 20.15 Uhr | RTL

Samstag, 22. Februar 2025 | 20.15 Uhr | RTL

Finale: Samstag, 1. März 2025 | 20.15 Uhr | Das Erste



In drei Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL wählen Stefan Raab, Elton, Yvonne Catterfeld und wechselnde Gast-Juroren die besten Musik-Acts in mehrere Gesangsrunden und Song-Disziplinen aus. Am 1. März küren die Zuschauerinnen und Zuschauer den Gewinner-Act und bestimmen somit selbst, wer Deutschland in Basel vertritt.

(Fotocredit: Stefan Heilemann)