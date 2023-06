Werdet Teil von POWERMETAL.de!

Ihr - da draußen - kennt und schätzt uns und unsere Arbeit seit Jahren. Und dafür sowie für all das Feedback und die Treue möchten wir euch an dieser Stelle ganz herzlich danken! Denn effektiv ist das der Lohn für die Arbeit, die wir in das Magazin reinstecken.

Dass es dabei aber täglich wächst und an Popularität gewinnt, ist nicht selbstverständlich, sondern jedem einzelnen im POWERMETAL.de-Team zu verdanken. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Warum möchte nicht ein aktiver User aus dem öffentlichen Forum oder ein treuer Leser Teil dieser POWERMETAL.de-Familie werden?

Dass ihr die Leidenschaft und Liebe zur Musik mitbringt, das wissen wir - ansonsten könnten wir nicht schon seit Jahren mit euch so herrlich philosophieren. Doch glauben wir auch, dass ihr mit euren Beiträgen einen großen Anteil daran haben werdet, dass POWERMETAL.de auch weiterhin so stetig wächst, mit tollen Reviews und Artikeln bestückt, mit Interviews und allerlei Specials beglückt wird.

Wenn es euch also, wie uns allen, in den Fingern juckt und euch am Reviews-Schreiben und Interview-Führen versuchen möchtet, dann zögert nicht, mir unter marcel.rapp@powermetal.de eine Art "Bewerbung" zukommen zu lassen.



Ihr habt:

- eine musikalische Aufgeschlossenheit

- sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

- eine objektive Haltung und Interesse am Musikbusiness

- Lust in die Tiefen unserer schwermetallischen Welt einzutauchen

- Empathie, Motivation, Lust



Was wir euch bieten:

- Musik - der Sauerstoff für uns als Redakteure

- die Möglichkeit, mit euren Lieblingskünstlern ins Gespräch zu gehen

- Akkreditierungen zu Konzerten und Festivals

- die Möglichkeit, euch kreativ komplett auszuleben

(euch liegt ein Thema am Herzen, was ihr gerne der Öffentlichkeit kundtun wollt? Kein Problem! Lebt und tobt euch aus!)

und das Wichtigste:

- ein unfassbar tolles Team!

(glaubt mir, ich habe viele Jobwechsel hinter mir und bin nicht ohne Grund seit 2010 bei POWERMETAL.de. Das Team ist einfach großartig!!)



Stellt euch mir gerne einmal per Mail vor und - falls vorhanden - schickt auch den einen oder anderen kleinen Probetext mit. Und dann freuen wir uns auf eure Teilnahme!

