LACRIMAS PROFUNDERE: Update der Supportbands im September

LACRIMAS PROFUNDERE präsentiert die Vorgruppen der 30 Jahre Tour "Thirty Years Of Deepest Tears". Die Post-Hardcore / New Alternative Band DEVIL MAY CARE ist in Hamburg, Oberhausen und Hannover dabei, die "Modern Dark Rock" Band SANZ in Oberhausen und Berlin.



"Thirty Years Of Deepest Tears"



07.9.23 - Hamburg, LOGO

08.9.23 - Oberhausen, Kulttempel

09.9.23 - Hannover, Subkultur

10.9.23 - Berlin, Cassiopeia

