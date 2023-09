Wenn sich HERBIE LANGHANS im Dunkeln fürchtet...

... dann bekämpft er diese Angst tapfer mit Gesang. Was passt dazu besser, als eine Cover-Version von IRON MAIDENs 'Fear Of The Dark'?



Dass Herbie auch gerne mal Coversongs auf die Bühne bringt, zeigt er, wenn er beispielsweise mit RŸFFHUNTR unterwegs ist: "The ultimative 80s rock cover show with all the great hymns and styles from this iconic decade!"



Auch wenn er mit FIREWIND auf Tour ist, kommt sein Flashdance-'Maniac'-Cover immer gut an. Anlässlich der neuen Live-CD "Still Raging - 20th Anniversary Show" von FIREWIND, die am 1. September 2023 via AFM-Records erschienen ist, gibt es auch einen Live-Video-Clip zu eben diesem Titel.



Besonders der Clip zu 'Fear Of The Dark' lässt mich ganz breit grinsen ...



Fear Of The Dark (IRON MAIDEN cover)







https://www.youtube.com/watch?v=ZDa6oBao2ec



Maniac (20th Anniversary Show - 2022)







https://www.youtube.com/watch?v=uKeXz46j2OQ

