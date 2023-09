ULTIMA RATIO FEST 2023 mit PARADISE LOST!

In zehn Tagen startet das ULTIMA RATIO FEST 2023. Das ist ein Tourpaket, das sich ausgiebig dem "intensiven und melancholischen" Metal widmet. Welche andere Band als PARADISE LOST könnte mit diesen Attributen glänzen? Richtig, PRIMORDIAL zum Beispiel. Dazu noch HARAKIRI FOR THE SKY und OMNIUM GATHERUM und fertig ist das Wohlfühlpaket.

Hier müsst, könnt und wollt ihr hin (deutschsprachiger Raum)

28.09.2023 Karlsruhe, Substage

29.09.2023 Zürich, Komplex 457

30.09.2023 Memmingen, Kaminwerk

01.10.2023 Wiesbaden, Schlachthof

02.10.2023 Nürnberg, Löwensaal

05.10.2023 Saarbrüken, Garage

07.10.2023 Wien, Metal Meeting

11.10.2023 Hannover, Capitol

12.10.2023 Hamburg, Kronensaal

13.10.2023 Leipzig, Hellraiser

14.10.2023 Oberhausen Turbinenhalle 2