Weiterer Vorab-Song von VALDAUDR

Die norwegische Black/Thrash Metal-Band VALDAUDR hat einen weiteren Track aus ihrem zweiten Album "Du Skal Frykte" veröffentlicht, welches am 6. Dezember 2024 via Soulseller Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheint.

Hier geht es zur Hörprobe des Vorab-Tracks 'Herren Hoester Liv':

Herren Hoester Liv

https://www.youtube.com/watch?v=p0BPF4tfU_w