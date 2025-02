Weiterer Vorab-Song von JETHRO TULL

Nach zwei aufeinanderfolgenden neuen JETHRO TULL-Alben in den Jahren 2022 und 2023 wird über Inside Out am Freitag, den 7. März 2025, ein neues Album - "Curious Ruminant" - erscheinen. Es besteht aus neun neuen Stücken, die zwischen zweieinhalb und fast siebzehn Minuten lang sind, und ist größtenteils mit der gesamten Band eingespielt. Zu den Musikern gehören der ehemalige Keyboarder Andrew Giddings und der Schlagzeuger James Duncan sowie die aktuellen Bandmitglieder David Goodier, John O'Hara, Scott Hammond und der Gitarrist Jack Clark, der sein Debüt in der Band gibt.

Nach der Veröffentlichung des Titeltracks des Albums im Januar wurde nun die zweite Single 'The Tipu House' präsentiert.

The Tipu House

https://www.youtube.com/watch?v=LnAYn2Ff58E

"Curious Ruminant" Album Tracklist:





01. Puppet And The Puppet Master (04:04)

02. Curious Ruminant (06:00)

03. Dunsinane Hill (04:17)

04. The Tipu House (03:31)

05. Savannah Of Paddington Green (03:13)

06. Stygian Hand (04:16)

07. Over Jerusalem (05:55)

08. Drink From The Same Well (16:42)

09. Interim Sleep (02:33)