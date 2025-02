Neue Single von den L.A. GUNS

Das neue Album der L.A. GUNS, "Leopard Skin", wird am 4. April 2025 via Cleopatra Records veröffentlicht. Die erste Single des Albums, 'Taste It', wurde gestern auf allen digitalen Plattformen hochgeladen, zusammen mit einem Musikvideo unter der Regie von Jason Wisch, das unten zu sehen ist.

Taste It

https://www.youtube.com/watch?v=6Lj3pD7H5rM&t=1s