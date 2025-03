Weiterer Song von THE GREAT SEA

THE GREAT SEA präsentiert einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum "Noble Art Of Desolation", das am 25. April 2025 über AOP Records erscheinen wird.

Ein Visualizer-Video zum Track 'Upright In Nothing' könnt ihr euch hier anschauen:

Gitarrist SH kommentiert: "Der Song handelt von der kalten und mystischen Ekstase eines toten Winters. A's Gesang ist so schneidend wie die Gitarren und drückt die eisige Kälte aus, die sich auch im Text widerspiegelt. Trauben auf die Lippen von gefrorenen Pferden zu werfen..."

Upright In Nothing

https://www.youtube.com/watch?v=aCdrvG6AM3k