Line-Up für das SUMMERSIDE FESTIVAL steht

Zum dritten Mal findet in Grenchen im Schweizer Kanton Solothurn vom 26. bis 28. Juni 2025 das SUMMERSIDE FESTIVAL statt. Nun hat das Festival das Line-Up für die einzelnen Tage bekannt gegeben.

Donnerstag, 26.06.

- BILLY IDOL

- EUROPE

- ROYAL REPUBLIC

- DYNAZTY

- ALL FOR METAL

- ROCK OUT

- XANDRIA

- SERIOUS BLACK

- LOMA

- WAKEUPCALL

- THEODOR STROM

- DOWNTOWN'S BAD COMPANY

- GUT'S

. WHY AMNESIA

- FEAR LAB



Electronic Section:

- TATANA

- KENSHI KAMARO

- DJ B.K.

Freitag, 27.06.

- EPICA

- APOCALYPTICA

- ALESTORM

- MAJESTICA

- SMASH INTO PIECES

- FROG LEAP

- MOON SHOT

- ANTIAGE

- FIREGROUND

- HALF STEP DOWN

- STONE ANGELS

- CONVEX

- JOHN DALLAS

- GOGOPONIES

Electronic Section:

- KENOBI

- SUBKEY

Samstag, 28.06.:

- DREAM THEATER

- WITHIN TEMPTATION

- AIRBOURNE

- ECLIPSE

- VISIONS OF ATLANTIS

- VOLTAGE ARC

- THE MINX

- DEEP AS OCEAN

- RESPIRO NOCIVO

- PNB

- JEDERMANN THERAPIE

- OBSYDIANT

- LAST CHANCE TO SAY GOODBYE

- ANONYMOUS BASTARDS

Electronic Section

- CHROME FLAVA

- LISERRA

Weitere Infos und Tickets unter www.summerside.ch