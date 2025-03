PHANTOM und die Tyrannen des Zorns

Die mexikanischen Speed-Thrasher PHANTOM haben ein neues Musikvideo zu ihrem kommenden zweiten Album "Tyrants Of Wrath" veröffentlicht, das am 25. April 2025 über High Roller Records auf allen Formaten erscheinen wird.

Seht euch den Clip zum Titeltrack des Albums hier an.

"Tyrants Of Wrath" wurde in den Nehtron Studios in Mexiko von der Band und Héctor Northen aufgenommen und gemischt und von Patrick Engel / Temple of Disharmony gemastert. Das Artwork wurde von Maegan LeMay entworfen.

Tyrants Of Wrath

https://www.youtube.com/watch?v=4NoABt_w-m8