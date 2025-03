THE DEAD DAISIES drehen noch ne Runde

Zugegeben, es ist noch nicht allzu lange her, dass die Supergroup THE DEAD DAISIES durch Deutschland getourt sind. Da die Band jedoch sehr erfolgreich die Hallen gefüllt hat, legt die Band noch ein Schüppe drauf und hat auch ein paar Gigs in Deutschland im Gepäck.

Als Support wird THE TREATMENT die Hallen einheizen.

14.06.2025 ES Music Legends Festival Bilbao

17.06.2025 DE Zeche Carl Essen

19.06.2025 NL Gigant Apeldoorn

20.06.2025 DE Modernes Bremen

21.06.2025 BE Graspop Metal Meeting Dessel

23.06.2025 DE Hirsch Nürnberg

24.06.2025 DE Hellraiser Leipzig

25.06.2025 PL Hype Park Krakow

27.06.2025 SK Majestic Music Club Bratislava

28.06.2025 CZ Basinfirefest Spalene Porici

Tickets für die deutschen Konzerte gibt es bei Eventim

Die Zezension zur aktuellen Langrille "Light 'Em Up" findet Ihr hier.

Photo Credit: Andre Schnittker