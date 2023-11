Weitere dunkel-schöne Weihnachtsgrüße von TARJA

Seit gestern gibt es via earMusic mit "Dark Christmas" TARJAs neues Weihnachtsalbum der etwas anderen Art. Gekrönt wird die Veröffentlichung von drei weiteren dunkel-schönen Videos.



Im Dezember könnt ihr euch auch bei drei "Dark Christmas-Konzerten" auf Weihnachten einstimmen:



07.12.23, Berlin - Passionskirche

08.12.23, Bochum - Christuskirche

17.12.23, Dresden - Alter Schlachthof



The First Noel







https://www.youtube.com/watch?v=6I75X2-qU8k



Last Christmas







https://www.youtube.com/watch?v=H46CY5RgVCU



White Christmas







https://www.youtube.com/watch?v=6TbRitoQIKM



