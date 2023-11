CALIGULA'S HORSE veröffentlicht

Die australischen Proggies CALIGULA'S HORSE veröffentlichen am 26.01.2024 das neue Album "Charcoal Grace" via Inside Out Music.

Die Tracklist von "Charcoal Grace" liest sich wie folgt:

01. The World Breathes With Me (10:00)

02. Golem (05:20)

03. Charcoal Grace I: Prey (07:48)

04. Charcoal Grace II: A World Without (06:48)

05. Charcoal Grace III: Vigil (03:22)

06. Charcoal Grace IV: Give Me Hell (06:13)

07. Sails (04:31)

08. The Stormchaser (05:57)

09. Mute (12:00)

Zum Track 'Golem' wurde auch ein Video veröffentlich, das die Band wie folgt kommentiert:

"In 'Golem' geht es darum, wie wir alle während der Pandemie mit der Last der Erwartungen zu kämpfen hatten. Als Musiker spürten wir diese Last deutlich, da wir gefangen waren und keine Ahnung hatten, wann oder ob wir zu dem Leben zurückkehren würden, das wir kannten, während gleichzeitig der Druck zunahm, unser nächstes Werk zu schaffen. Das ist zwar unsere spezifische Erfahrung, aber die Themen von 'Golem' sind etwas, mit dem wir uns alle identifizieren können. Es ist ein harter Song mit Schwerpunkt auf Riffs und treibenden Rhythmen."

Golem

https://www.youtube.com/watch?v=pPWqa1LJdrU

