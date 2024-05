Weitere Informationen zum SUMMER BREEZE 2024

Diese Informationen sind natürlich vor allem für die Glücklichen, die ein Ticket ergattert haben, denn das diesjährige SBOA ist ausverkauft.

Karten über den Zweitmarkt:

Dazu ein wichtiger Hinweis: Kauft besser keine Tickets über irgendwelche Plattformen, im Zeitalter digitaler Eintrittskarten kann man nie verifizieren, ob die Tickets echt sind. Aber dafüer gibt es ja das SBOA Ticketportal, auf dem man ohne Risiko Karten erwerben kann. Hier können auch übrige Karten nur zum tatsächlichen Kaufpreis verkauft werden.

Absagen:

Leider mussten TEN56 und AFTER THE BURIAL ihre Auftritte absagen. Stattdessen werden jetzt BORN OF OSIRIS und DISTANT spielen.

Frühanreise am Dienstag:

Es wird wieder möglich sein, bereits am Dienstag auf das Campinggelände zu gelangen, allerdings nur mit Voranmeldung. Es ist daher wichtig, dass jeder, der früh auf das Areal möchte, sich die Informationen für die Anreiseregelung durchliest und danach verfährt. Es wird auch eine kleine Gebühr erhoben werden, da durch die Frühanreise für Miete, Personal und ähnliches Kosten entstehen, die nicht von der Allgemeinheit getragen werden sollen.