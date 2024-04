Was SIAMESE so durch den Kopf geht

Die dänischen Alterna-Core'ler haben endlich wieder einen neuen Song veröffentlicht, der dem erste Lebenszeichen aus dem Januar, der Single 'Vertigo' mit den weiteren Stücken 'On Fire' und 'The Shape Of Water', folgt.

Das Lied heißt 'Through My Head' und zeigt die Band stilistisch im gleichen Fahrwasser wie auf ihrem letzten, bereits aus 2021 stammenden Longplayer "Home", wobei sowohl die melodischen als auch die heftigen Parts moch deutlicher kontrastieren als bei den meisten Songs zuvor.

Bei dem Stück hat übrigens Sänger Anthony von RESOLVE mitgewirkt. Man darf wohl der Hoffnung Ausdruck geben, dass aus dem Lager der Dänen bald ein "Home"-Nachfolger anstehen könnte. Zeit wär's.