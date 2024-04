BEARTOOTH hat Support für EU-Tour angekündigt

Im Oktober werden uns die US-Amerikaner BEARTOOTH, deren aktuelles Album ein echter Kracher ist, live beehren. Zuerst stehen zwar Gastspiele bei den Festival-Geschwistern Rock Am Ring und Rock In Park an, aber später im Jahr wird es auch noch die Gelegenheit geben, sie als Headliner zu erleben. Dabei wird POLARIS als Vorgruppe mitreisen, die wir kürzlich erst im Backstage besucht haben.

Hier sind die Tourdaten:

10.10.2024 Berlin, Columbiahalle

11.10.2024 Köln, Palladium

12.10.2024 Köln, Palladium

15.10.2024 Wien, Gasometer

16.10.2024 Wiesbaden, Schlachthof

17.10.2024 Wiesbaden, Schlachthof

18.10.2024 München, Zenith

28.10.2024 Brüssel, Ancienne Belgique

29.10.2024 Brüssel, Ancienne Belgique

31.10.2024 Tilburg, Poppodium 013

01.11.2024 Tilburg, Poppodium 013

02.11.2024 Hamburg, Sporthalle

Quelle: beartoothband.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: beartooth polaris tour 2024