LEGIONS OF THE NIGHT: erste Single vom neuen Album

Am 12. Juli 2024 erscheint mit "Darkness" das dritte Album von LEGIONS OF THE NIGHT. 'Another Devil' ist ein erster Gänsehaut-Song samt passendem Lyrik-Video.



"Darkness" macht genau da weiter, wo das Vorgängeralbum "Hell" aufgehört hat. Mit 'Tonight He Grins Again' gibt es auch wieder eine Coverversion eines SAVATAGE-Klassikers zu hören! Ich sag es mal so: die Spannung steigt...



Another Devil







https://www.youtube.com/watch?v=2zaVh9adXSg

Quelle: Band / Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: legions of the night darkness another devil jens faber henning basse