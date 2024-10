WOLFHEART und der Sturm

Vom Album "Draconian Darkness", das am 6. September 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erschienen ist, hat WOLFHEART heute das Musikvideo 'The Gale' veröffentlicht.



Gitarrist/Sänger Tuomas Saukkonen schwärmt:

"Der schönste und majestätischste Song des Albums verdient einfach ein Musikvideo, das wir am beeindruckendsten Ort gedreht haben, den wir in unserer bisherigen Laufbahn betreten haben - in der atemberaubenden Landschaft Islands!"



The Gale







https://www.youtube.com/watch?v=CCMInGIWEe8

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: wolfheart draconian darkness the gale