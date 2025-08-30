WOLFHEART mit neuer EP

Nach dem Album "Draconian Darkness" (2024) legen die Finnen WOLFHEART mit der EP "Draconian Darkness II" nach. Die neue Kurzrille soll am 19.09.2025, via Reigning Phoenix Music erscheinen. Als Vorgeschmack gibt es bereits die Single 'Carnivore' als Stream.





"Draconian Darkness II" Trackliste:





1. Carnivore

2. Forefathers

3. Burning Sky (live)

4. The Gale (acoustic)

5. Grave (orchestral)







Carnivore (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=nTOAEX8sGfQ

Quelle: Napalm Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: wolfheart draconian darkness ii carnivore