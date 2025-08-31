BOOKWOOD nur noch Tageskarten für Samstag

Das Team de Metal Foundation Südharz hat nun via ihrer Social-Media-Kanäle bekannt gegeben, dass es keine Wochenendtickets mehr für das, von POWERMETAL.de präsentierte, BOOKWOOD Festival gibt. Auch die Tageskarten für Freitag sind vergriffen.

Wer das Event trotzdem noch besuchen möchte, kann sich eine der letzten Tageskarten für Samstag auf www.deinetickets.de sichern.





BOOKWOOD Festival 2025





Wo: Festplatz "K1"

Hinter Dem Rain

99734 Nordhausen OT Buchholz/Harz.

Der Veranstaltungsort ist durch Schilder im Ort ausgeschrieben!



Einlass:

Fr.: 17:00 Uhr

Sa.: 12:00 Uhr

Quelle: Metalfoundation Südharz Redakteur: Norman Wernicke Tags: bookwood