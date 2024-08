WOLFHEART mit nächster Single

Am 6. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Draconian Darkness" der Melodic-Death-Metaler WOLFHEART. Mit 'Trial By Fire' präsentiert das Quartett heute eine neue Single daraus.



Bandkopf Tuomas Saukkonen (Gesang, Gitarre) sagt dazu:

" 'Trial By Fire' ist nicht nur der heftigste Song der Platte, sondern gar der gesamten WOLFHEART-Historie. Um diesen Gipfel der Wuchtigkeit zu würdigen, mussten wir ihn einfach als Single auskoppeln."



Trial By Fire







https://www.youtube.com/watch?v=9FxK_0MJ-6w

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: wolfheart draconian darkness trial by fire