Die US Amerikaner, die 2023 so furios mit "Gates Of Twilight" debütierten, haben eine neue Single 'Winds Of Time' am Start. Mit wiederum grandiosem Gesang und fantastischen Gitarren zeigt sich WINGS OF STEEL bei diesem Zehnminüter episch wie nie!

Winds Of Time

https://www.youtube.com/watch?v=FP7sTfFwQN4

Quelle: Wings Of Steel Redakteur: Jens Wilkens Tags: wings of steel winds of time us metal