ELEINE mit neuer EP

Am 05. September 2025 erscheint die neue EP "We Stand United" von ELEINE. Eine Live-Aufnahme von 'Never Forget', aufgenommen beim Masters of Rock 2024, könnt ihr euch schon ansehen.



Madeleine Liljestam (Gesang) und Rikard Ekberg (Gitarre, Gesang) kommentieren:

"Wir haben uns für diesen speziellen Livetrack als erste Single entschieden, um euch unsere kommende EP näherzubringen, da wir finden, dass er uns bestens repräsentiert und ELEINE genau dort zeigt, wo wir uns mit am wohlsten fühlen: AUF DER BÜHNE! 'Never Forget' wurde 2024 beim Masters of Rock in Tschechien mitgeschnitten. Wir hatten damals vielleicht ein oder zwei Stunden geschlafen, die Sonne brannte gnadenlos und es herrschten gefühlte 50°C auf der Bühne. Letztendlich erlebten wir jedoch eine großartige Show vor einem unglaublichen Publikum - und das bei einem der allerbesten Festivals. Zusätzlich melden wir uns zurück, nachdem unser Start ins Jahr 2025 etwas holprig war. Wir leben noch, auch wenn es sich so anfühlt, als wären wir lange unter einem Mantel der Finsternis gefangen gewesen! Unsere Narben können wir nicht verbergen, doch ELEINE sind zur Stelle - und zwar an der Seite unserer hingebungsvollen und treuen Fans!"



"We Stand United" Trackliste:



01. Towards The Fields (Intro)

02. We Stand United

03. Never Forget (Live at Masters of Rock 2024)

04. We Are Legion (Live at Masters of Rock 2024)

05. Promise Of Apocalypse (Symphonic Version)



Never Forget (LIVE AT MASTERS OF ROCK 2024)







https://www.youtube.com/watch?v=OeK5bwcXWSE



Im Herbst ist ELEINE als Support von PRIMAL FEAR auf der "Domination"-Tour 2025 unterwegs:



05.09.2025 DE Hamburg - Markthalle

06.09.2025 DE Leipzig - Anker

07.09.2025 DE Bochum - Zeche

09.09.2025 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

10.09.2025 DE München - Backstage (Werk)

12.09.2025 DE Memmingen - Kaminwerk

13.09.2025 DE Mannheim - Capitol

14.09.2025 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

16.09.2025 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

18.09.2025 DE Berlin - Hole 44

19.09.2025 DE Naila - Frankenhalle

20.09.2025 DE Stuttgart - Im Wizemann (Halle)

21.09.2025 BE Sint-Niklaas - De Casino

23.09.2025 NL Amstelveen - P60

25.09.2025 PL Warschau - Stodola

26.09.2025 CZ Prag - MeetFactory

27.09.2025 CZ Zlín - Masters of Rock Café

30.09.2025 ES Madrid - Mon

01.10.2025 ES Murcia - Garaje

03.10.2025 ES Barcelona - Salamandra



