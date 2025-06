ARJEN ANTHONY LUCASSEN kündigt neues Soloalbum an

Am 12. September 2025 erscheint bei InsideOutMusic das neue Soloalbum "Songs No One Will Hear" von ARJEN ANTHONY LUCASSEN. Das Album ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: CD Digipak, Deluxe 36-page Artbook (incl. 3 CDs and Blu-ray 5.1 surround mix), 2 LP Gatefold Vinyl (incl. bonus tracks & cover track), sowie digital.



Dreizehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum "Lost In The New Real" ist Arjen mit einem neuen Soloalbum zurück. Im Kern ist "Songs No One Will Hear" von einem tiefgründigen Konzept geprägt: Was würden Menschen tun, wenn sie aufgrund eines Asteroideneinschlags nur noch fünf Monate zu leben hätten?



Durch das Album führt Mike Mills (TOEHIDER) zusammen mit anderen Mitwirkenden wie Irene und Floor Jansen, Robert Soeterboek, Marcela Bovio und Patty Gurdy. Um einen ersten Einblick in das Album zu geben, freut sich Arjen, den epischen letzten Track des Albums 'Our Final Song' zu präsentieren.



Arjen sagt über den Song:

" 'Our Final Song' ist das 15-minütige epische Finale des Albums, das eine eklektische Mischung aus verschiedenen Musikstilen vereint und nahtlos zwischen kraftvollen, dramatischen Abschnitten und leichteren, introspektiveren Momenten wechselt. Als das Ende naht, erleben die Menschen, die ihren letzten Stunden entgegensehen, eine ganze Bandbreite an Emotionen wie Wut, Reue und Frieden. Viele versammeln sich auf Sanctuary Island, um gemeinsam ein letztes Lied zu singen. Und ganz im Stil von Ayreon gibt es einen kleinen, raffinierten Epilog. Den müsst ihr selbst herausfinden!"



"Songs No One Will Hear" CD-Trackliste:



01. End Of The World Show

02. The Clock Ticks Down

03. Goddamn Conspiracy

04. The Universe Has Other Plans

05. Shaggathon

06. We'll Never Know

07. Dr. Slumber's Blue Bus

08. Just Not Today

09. Our Final Song



Our Final Song







https://www.youtube.com/watch?v=YA3T4BI48MA



Songs No One Will Hear (Album Trailer)







https://www.youtube.com/watch?v=5FgIYNlKg9c

