WINGS OF STEEL: Zweite Singleauskopplung

Pünktlich zum gerade absolvierten Gig beim Headbangers Open Air (Festivalbericht hierzu folgt in Bälde) beehren uns die kalifornischen Prog Hard Rocker WINGS OF STEEL mit einer weiteren Single aus ihrem Zweitwerk "Winds Of Time", welches am 17. Oktober via High Roller Records erscheint.

We Rise

https://www.youtube.com/watch?v=YC4UjCTm0Us