SCORPION MILK: Neues Projekt von Mat McNerney

Mat McNerney (HEXVESSEL, GRAVE PLEASURES) ist bekanntlich ein sehr umtriebiger Künstler, der sich auch gerne in anderen musikalischen Projekten austobt. Nun hat der sympathische Brite mit SCORPION MILK ein weiteres Apocalyptic Post Punk-Projekt ins Leben gerufen und veröffentlicht am 19. September das erste Album "Slime Of The Times" via Peaceville Records.

Ein erster Song liegt in Form der Single 'Another Day Another Abyss' bereits vor.

Another Day Another Abyss

https://www.youtube.com/watch?v=X6cGpUzkGFI