CRADLE OF FILTH kündigt für den Herbst Europatour an

Nach ihrem letzten Werk "The Screaming Of The Valkyries" (VÖ 21. März 2025 via Napalm Records) kündigt CRADLE OF FILTH nun die nächste große Headliner-Europatour an. Los geht's am 17. November 2025 in der Schweiz, die letzte Show der Tour findet am 7. Dezember 2025 in Belgien statt.



Dani Filth kommentiert:

"Nach unserer erfolgreichen "Summoned In Summer-Tour" kehrt CRADLE OF FILTH im November mit SUFFOCATION als Special Guests nach Europa zurück – zwei weitere Bands werden in Kürze angekündigt. Wir freuen uns riesig auf diese Shows, vor allem darauf, mit den amerikanischen Death-Metal-Legenden unterwegs zu sein! Ich bin seit 1991 Fan von SUFFOCATION, seit ich ihr "Debüt Effigy Of The Forgotten" in einem kleinen CD-Laden in Ipswich entdeckt habe. Umso mehr freut es mich, jetzt gemeinsam auf Tour zu gehen.

Es erwartet euch eine eklektische, höllische Mischung – mit zwei weiteren Acts, die bald enthüllt werden. Kommt und erlebt den ultimativen europäischen Albtraum kurz vor Weihnachten!

Bestialische Grüße

Dani"



"Splintered In Winter"-Tour

Special Guest: SUFFOCATION



17.11.25 CH – Zürich / Komplex 457

18.11.25 DE – München / Backstage Werk

20.11.25 AT – Wien / Simm City

21.11.25 PL – Posen / B17

22.11.25 CZ – Pilsen / KD Serikovka

24.11.25 DE – Hamburg / Markthalle

25.11.25 DK – Kopenhagen / Amager Bio

26.11.25 SE – Stockholm / Klubben

28.11.25 FI – Jyväskylä / John Smith Rock Frozen

29.11.25 FI – Joensuu / Unholy Winter Fest

01.12.25 SE – Göteborg / Pustervik

02.12.25 NO – Oslo / Rockefeller

04.12.25 DE – Berlin / Columbia Theater

06.12.25 NL – Zwolle / Hedon

07.12.25 BE – Antwerpen / Trix Hall



