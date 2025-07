BLITZKRIEG auf Tour

Die britische Heavy-Metal-Legende BLITZKRIEG kündigt für dieses Jahr eine Europa-Tour an. Im Rahmen der Konzertreise wird das traditionsreiche Metal-Urgestein auch mehrere Stopps in Deutschland einlegen.



BLITZKRIEG Europeantour 2025 Tourdaten





06.09.2025 Niederlande, Amstelveen, Heavy Metal Maniacs Festival

07.09.2025 Deutschland, Oldenburg, MTS

08.09.2025 Deutschland, Kassel, Goldgrube

09.09.2025 Deutschland, Dusseldorf, Pitcher

10.09.2025 Belgien, Bilzen, South Of Heaven

11.09.2025 Frankreich, Gries, TuS 1921 Gries

15.11.2025 Frankreich, Marseille, South Troopers Festival

