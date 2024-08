WIND ROSE zeigt, wie es ist, ein Zwerg zu sein

Am 4. Oktober 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Trollslayer" von WIND ROSE. Mit 'To Be A Dwarf' lässt uns die Zwergen-Armee an der nächsten Single-Auskopplung samt Video teilhaben.



WIND ROSE über 'To Be a Dwarf':

"Wir haben 'To Be a Dwarf' als zweite Single von "Trollslayer" gewählt, um euch endgültig in die geheimnisvolle Welt der Zwerge zu entführen. Dieser Song ist eine Hymne, die euch das Gefühl gibt, Teil dieses großen Volkes von tapferen Kriegern, meisterhaften Schmieden und ausdauernden Trinkern zu sein. Zum neuen Song haben wir eines der besten Musikvideos unserer Karriere gedreht – seht selbst, wie es ist, ein Zwerg zu sein."



To Be A Dwarf







https://www.youtube.com/watch?v=ykqyLX4PUao

