WINDSWEPT kündigt neues Album an

Das ukrainische Black-Metal-Projekt WINDSWEPT meldet sich zurück und kündigt für den 12.12.2025 die Veröffentlichung seines dritten Studioalbums "The Devils Vertep" an. Das neue Werk erscheint über Season of Mist Underground Activists und verspricht ein ehrenwürdiger Nachfolger des 2019 erschienen "The Onlooker" zu werden.





Ein erster Vorgeschmack ist bereits online. Mit 'Investigation' steht auf YouTube ein Song bereit, der die rohe, ungeschliffene Intensität des kommenden Albums unterstreicht.







"The Devil's Vertep" Trackliste:





01. Infanticide

02. Investigation

03. Torture & Confession

04. The Potion

05. Nest of the Witches

06. Verdicts





Investigation (Official Audio)







https://www.youtube.com/watch?v=IpF5_FP0Zac

Quelle: WINDSWEPT Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: windswept the devils vertep investigation