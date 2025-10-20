WINDSWEPT kündigt neues Album an
Das ukrainische Black-Metal-Projekt WINDSWEPT meldet sich zurück und kündigt für den 12.12.2025 die Veröffentlichung seines dritten Studioalbums "The Devils Vertep" an. Das neue Werk erscheint über Season of Mist Underground Activists und verspricht ein ehrenwürdiger Nachfolger des 2019 erschienen "The Onlooker" zu werden.
Ein erster Vorgeschmack ist bereits online. Mit 'Investigation' steht auf YouTube ein Song bereit, der die rohe, ungeschliffene Intensität des kommenden Albums unterstreicht.
"The Devil's Vertep" Trackliste:
01. Infanticide
02. Investigation
03. Torture & Confession
04. The Potion
05. Nest of the Witches
06. Verdicts
Investigation (Official Audio)
https://www.youtube.com/watch?v=IpF5_FP0Zac
