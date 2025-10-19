"Mead & Greed" - Festival ist zurück
Nach der diesjährigen Pause meldet sich die Crew des "Mead & Greed" - Festivals zurück und kündigt an, das Resonanzwerk Oberhausen 2026 wieder zum Mekka der Szene werden zu lassen. Die siebte Auflage der Folk/Pagan-Veranstaltung verspricht ein heidnisches Feuerwerk zu werden, wobei das Lineup einer Wunschliste nahekommt.
Bisher bestätigte Bands:
ASENBLUT
FABULA RASA
LILY OF THE DEVIL
MOURNING WOOD
NEVERUS
OBSCURITY
TOTER FISCH
VANAHEIM
VANSIND
VANIR
VERMILIA
Wo:
Resosanzwerk Oberhausen
Annemarie-Renger-Weg 5
Wann:
01 & 02.05.2026
Tickets gibt es im Onlinehop des Festivals.
