Nach der diesjährigen Pause meldet sich die Crew des "Mead & Greed" - Festivals zurück und kündigt an, das Resonanzwerk Oberhausen 2026 wieder zum Mekka der Szene werden zu lassen. Die siebte Auflage der Folk/Pagan-Veranstaltung verspricht ein heidnisches Feuerwerk zu werden, wobei das Lineup einer Wunschliste nahekommt.





Bisher bestätigte Bands:



ASENBLUT

FABULA RASA

LILY OF THE DEVIL

MOURNING WOOD

NEVERUS

OBSCURITY

TOTER FISCH

VANAHEIM

VANSIND

VANIR

VERMILIA









Wo:



Resosanzwerk Oberhausen

Annemarie-Renger-Weg 5



Wann:



01 & 02.05.2026



Tickets gibt es im Onlinehop des Festivals.









Quelle: Mead & Greed Redakteur: Norman Wernicke Tags: mead greed