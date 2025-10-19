SALTATIO MORTIS kündigt mehrere Konzept-EPs sowie neue Burgentour an

Gerade erst hat die "Weltenwanderer"-Tour zum 25-jährigen Jubiläum gestartet, schon blickt SALTATIO MORTIS auf das kommende Jahr. Unter dem Motto "Staub & Schatten" wird die Gruppe fünf EPs sowie fünf Romane veröffentlichen, die zusammen mit Torsten Weitze entstanden sind. Literatur und Musik sollen so verknüpft werden. ÜBer die Handlung ist allerdings noch nichts bekannt. Los geht die Reise am 23. Januar 2026. Auch live soll das ganze präsentiert werden. Dafür hat SALTATIO MORTIS eine "Staub & Schatten"-Burgentour für den Sommer 2026 angekündigt.

Termine der Tour:

14.05.2026  Kufstein

16.05.2026  Gelsenkirchen, Amphitheater Gelsenkirchen

22.05.2026  Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

23.05.2026  Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

19.06.2026  Schleusegrund, Naturtheater Steinbach-Langenbach

20.06.2026  Klaffenbach, Wasserschloss Klaffenbach

02.07.2026  Rastatt, Ehrenhof des Schlosses

03.07.2026  Königstein, Festung Königstein

11.07.2026  Würzburg-Rottendorf, Gut Wöllried

22.07.2026  Regensburg, Piazza Regensburg

24.07.2026  Kempten, bigBOX ALLGÄU Open Air

14.08.2026  Thale, Bergtheater Thale

15.08.2026  Schwerin, Schweriner Schloss

20.08.2026  Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

21.08.2026  Creuzburg, Burg Creuzburg

04.09.2026  Oranienburg, Schloss Oranienburg