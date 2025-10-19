SALTATIO MORTIS kündigt mehrere Konzept-EPs sowie neue Burgentour an
Kommentieren
Gerade erst hat die "Weltenwanderer"-Tour zum 25-jährigen Jubiläum gestartet, schon blickt SALTATIO MORTIS auf das kommende Jahr. Unter dem Motto "Staub & Schatten" wird die Gruppe fünf EPs sowie fünf Romane veröffentlichen, die zusammen mit Torsten Weitze entstanden sind. Literatur und Musik sollen so verknüpft werden. ÜBer die Handlung ist allerdings noch nichts bekannt. Los geht die Reise am 23. Januar 2026. Auch live soll das ganze präsentiert werden. Dafür hat SALTATIO MORTIS eine "Staub & Schatten"-Burgentour für den Sommer 2026 angekündigt.
Termine der Tour:
14.05.2026 Kufstein
16.05.2026 Gelsenkirchen, Amphitheater Gelsenkirchen
22.05.2026 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein
23.05.2026 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein
19.06.2026 Schleusegrund, Naturtheater Steinbach-Langenbach
20.06.2026 Klaffenbach, Wasserschloss Klaffenbach
02.07.2026 Rastatt, Ehrenhof des Schlosses
03.07.2026 Königstein, Festung Königstein
11.07.2026 Würzburg-Rottendorf, Gut Wöllried
22.07.2026 Regensburg, Piazza Regensburg
24.07.2026 Kempten, bigBOX ALLGÄU Open Air
14.08.2026 Thale, Bergtheater Thale
15.08.2026 Schwerin, Schweriner Schloss
20.08.2026 Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg
21.08.2026 Creuzburg, Burg Creuzburg
04.09.2026 Oranienburg, Schloss Oranienburg
- Quelle:
- Redakteur:
- Dominik Feldmann
- Tags:
- saltatio mortis burgentour mittelalter-rock mittelalter-metal
0 Kommentare