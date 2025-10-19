HYVER zum Dritten

Die französische Symphonic/Black-Metal-Band HYVER meldet sich zurück. Für den 25.11.2025 hat das Projekt sein drittes Studioalbum mit dem mystisch anmutenden Titel Shaâtaunoâr angekündigt. Fans des cineastisch angehauchten Extrem-Metals dürfen sich also auf ein weiteres episches Kapitel im Schaffen von Mastermind und Namensgeber freuen.







"Shaâtaunoâr" Trackliste:





01. Arrivée

02. Arrival

03. Shaâtaunoâr

04. Salle d'armes

05. Salon de chasse

06. Chambre

07. Grenier / Laboratoire

08. Cuisines

09. Caves

Quelle: HYVER Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: hyver shataunor