HYVER zum Dritten
19.10.2025 | 15:02
Die französische Symphonic/Black-Metal-Band HYVER meldet sich zurück. Für den 25.11.2025 hat das Projekt sein drittes Studioalbum mit dem mystisch anmutenden Titel Shaâtaunoâr angekündigt. Fans des cineastisch angehauchten Extrem-Metals dürfen sich also auf ein weiteres episches Kapitel im Schaffen von Mastermind und Namensgeber freuen.
"Shaâtaunoâr" Trackliste:
01. Arrivée
02. Arrival
03. Shaâtaunoâr
04. Salle d'armes
05. Salon de chasse
06. Chambre
07. Grenier / Laboratoire
08. Cuisines
09. Caves
- Quelle:
- HYVER Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- hyver shataunor
