NORKH mit neuem Album
19.10.2025 | 14:49
Aus dem Herzen Berlins kommt eine neue Black/Death-Metal-Welle auf uns zu, denn NORKH hat sein zweites Album veröffentlicht. Nach dem Debüt "Tides of Acid // Piles of Dirt" (2019) kommt mit "Under Teargas Fire" das nächste Werk des Trios.
"Under Teargas Fire" Trackliste:
01. Under Teargas Fire
02. Liquid Sculptures
03. Unleashed Existence
04. White Queen
05. The Grey Old Ones
06. Aimless Swarm
07. Simplicity of Man
08. Asset in Blood
Under Teargas Fire 2025 full length
https://www.youtube.com/watch?v=4kJ1AGDNzxc
