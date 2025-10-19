NIGHT IN GLALES: Erst Single der Debüt-Neuaufnahme

Die deutschen Melodic-Deather NIGHT IN GALES feiern in diesem Jahr den 30. Geburtstag, wozu der Fünfer zu einer Jubliäumshow in die Mühle in Duisburg am 29.11.2025 einlädt. Doch nicht nur auf der Bühne wird das Jubeljahr angemessen begangen, auch im Studio haben die Jungs für ihre Fans etwas ganz besonders kredenzt: So wurde die komplette Debüt-EP "Sylphlike" neu eingespielt und erstrahlt ab dem 31. Oktober nun in komplett frischem Glanz, ohne den rohen Spirit des Originals aus den Augen zu lassen.

Wie gut die Neuaufnahme klingt, könnte ihr euch mit dem Lyric-Video zum Titeltrack nun bereits anschauen.

