LIMP BIZKIT: Sam Rivers ist gestorben

Sehr schweren Herzens müssen wir euch leider mitteilen, dass die Musiker von LIMP BIZKIT auf ihrer Instagram-Seite den Tod ihres Bassisten Sam Rivers bekanntgegeben haben.

"Today we lost our brother. Our bandmate. Our heartbeat." ...es bricht uns das Herz...

Sam war Gründungsmitglied von LIMP BIZKIT. Er wurde nur 48 Jahre alt.

Ruhe in Frieden, Sam...

Quelle: Instagram Bandpage Redakteur: Marcel Rapp Tags: limp bizkit sam rivers fred durst