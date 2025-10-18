GODARK mit neuem Album

Die portugiesische Melodic-Death-Metal-Formation GODARK wird am 05.11.2025 ihr zweites Studioalbum mit dem Titel Omniscience veröffentlichen. Nach dem Debüt "Forward We March" (2020) hatte das Zweitwerk nun genügend Reifezeit und Fans des Genres dürfen gespannt sein. Mit 'Leaving Out' gibt es bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Langspieler.





"Omniscience" Trackliste:





01. This Is The End

02. Looking For A New Meaning

03. Into The Hollow

04. Frozen In Time

05. Leaving Out

06. Nightmare Walk

07. Blind In Limbo

08. Minds Trigger

09. Land Of Insane







Leaving Out (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=Jk_opGldm_c

Quelle: GODARK YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: godark omniscience leaving out