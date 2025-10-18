GODARK mit neuem Album
Die portugiesische Melodic-Death-Metal-Formation GODARK wird am 05.11.2025 ihr zweites Studioalbum mit dem Titel Omniscience veröffentlichen. Nach dem Debüt "Forward We March" (2020) hatte das Zweitwerk nun genügend Reifezeit und Fans des Genres dürfen gespannt sein. Mit 'Leaving Out' gibt es bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Langspieler.
"Omniscience" Trackliste:
01. This Is The End
02. Looking For A New Meaning
03. Into The Hollow
04. Frozen In Time
05. Leaving Out
06. Nightmare Walk
07. Blind In Limbo
08. Minds Trigger
09. Land Of Insane
Leaving Out (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Jk_opGldm_c
