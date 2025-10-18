KARU allein im Wald
18.10.2025 | 12:44
Soeben ging ein Textclip zu 'Alone In The Forest' der finnischen Sympho-Death-Truppe KARU online. Das Stück ist von dem für den 21. November angekündigten Album "Perdition".
https://www.youtube.com/watch?v=Dq1qj6B-ukE
