Roy Khan goes solo und wird Teil der Dragon-Productions-Familie

Kaum eine Stimme im Metal ist so unverkennbar, wie die von Roy Khan. Der Sänger prägte in den 90ern mit CONCEPTION die Progressive-Metal-Szene, bevor er mit KAMELOT eine neue Ära des symphonischen Power Metal einläutete.





Nun schlägt der Ausnahmesänger das nächste Kapitel seiner Karriere auf. Roy Khan geht solo!





Und auch in Sachen Live-Präsenz wirds spannend: Für seine kommenden Solo-Shows hat sich Khan mit Dragon Productions zusammengetan.





Khan dazu:



"Ich freue mich riesig, dass Dragon Productions das Booking meiner kommenden Solo-Shows in Europa übernimmt. Wir haben schon früher erfolgreich zusammengearbeitet  ich bin sicher, dass das eine weitere fruchtbare Partnerschaft wird".

