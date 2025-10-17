OUTLYING: Neue Single
17.10.2025 | 22:50
'Pitch Black Serum' heißt die neueste, digitale Single der Extreme-Metal-Formation OUTLYING aus Kanada, eine Auskopplung aus dem Album "Oblivisci", das am 21. November erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=UqHNyMlxC8I
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- outlying oblivisci pitch black serum
