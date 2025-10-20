CALCRAFT und die Wiedergeburt
Nachdem das Trio CALCRAFT (benannt nach einem englischen Henker), dieses Jahr bei Lifeforce Records unterschieben hat, kommt nun der nächste Paukenschlag. Am 21.11.2025 wird das Album "Reborn Through Torture" das Licht der Welt erblicken. Mit 'Satisfying Strangulation' gibt es bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Langspieler.
"Reborn Through Torture" Trackliste:
01. Satisfying Strangulation
02. Fuck Blade
03. Slovakian Carnage
04. Perpetually Stabbed 05. Interlude
06. Wolves Sight
07. Purest Pain
08. Carving Flesh
09. Outro
Satisfying Strangulation (official music video)
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-HZ9MuSik
