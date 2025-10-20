POWERMETAL.de präsentiert: Charity Unleashed Festival 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Ausgabe des Charity Unleashed Festivals 2026 zu präsentieren.

Metal hören und sich für was Gutes engagieren? Wir finden das geht gut zusammen.

Das CUF ist ein rein ehrenamtlich/unentgeltlich organisiertes Metal-Benefiz-Festival im Herzen des Ruhrgebiets. Das Festival wird vom Druckluft e.V. veranstaltet.

Mit KNIFE wurde auch bereits die erste Band angekündigt.

Jeder anwesende Gast erhöht die Spendensumme und ermöglicht es den Deutschen Kinderhospiz Diensten auch weiterhin Gutes im Ruhrgebiet zu tun!

Seid dabei!

Tickets gibt es hier.

