MEGA COLOSSUS auf Tour 2026
Die US-amerikanischen Heavy Metaller MEGA COLOSSUS hüpfen im nächsten Jahr im Zuge ihrer "Watch Out!"-Tour für einige Konzerte wieder über den großen Teich.
Und das sind die Termine:
28.02. Braunschweig, Steel Held High Fest
03.03. Essen, Don't Panic
04.03. Rostock, Alte Zuckerfabrik
06.03. Hamburg, Hell Over Hammaburg Festival
07.03. Niederaula, Full Metal Osthessen
09.03. Bamberg, Live Club
12.03. Leipzig, Hellraiser
13.03. Selb, Rock Club Nordbayern
14.03. Berlin, Neue Zukunft
17.03. Nürnberg, TBA
18.03. München, Backstage
19.03. Stuttgart, Schwarzer Keiler
20.03. Freiburg, Artik Club
